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İki gün arayla dev köpek balığı görüldü! Şaşkına döndüler: Dev gibi bir şey, köpek balıkları basmış Antalya'yı

#Antalya#Kemer#Akın Dinçer
İki gün arayla dev köpek balığı görüldü Şaşkına döndüler: Dev gibi bir şey, köpek balıkları basmış Antalyayı

Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Akın Dinçer'in oltasına iki gün arayla kum köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, ‘Geçenkinden daha büyük, dev gibi bir şey, köpek balıkları basmış Antalya’yı’ sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Akın Dinçer, "İki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü. Derinlik 130 metre civarında. Bunları yakalamak istemiyoruz" dedi.

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Antalya'da amatör balıkçı Akın Dinçer ve arkadaşları, sabah saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıklıkta ve 130 metre derinlikte Dinçer’in oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığı takıldı.

O anlar balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltayı çekmekte zorlanan Dinçer ve arkadaşları, “Bu geçen seferkinden biraz daha büyük. Abi bu daha büyük, şuna bak, oy oy oy, bak bak bak, oha oha. Abi dev gibi bir şey, bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya’yı. Çek çek çek. Oha” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler Su yüzünde görüntülenen köpek balığı oltayı kopardıktan sonra derinliklere daldı. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

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İki gün arayla dev köpek balığı görüldü Şaşkına döndüler: Dev gibi bir şey, köpek balıkları basmış Antalyayı

"BU BALIKLARI YAKALAMAK İSTEMİYORUZ"

Akın Dinçer, “Beldibi’nde açık denizdeyiz, yine bir talihsizlik yaşadık. Biz bu balıkları yakalamak ve çekmekte istemiyoruz. Fakat hayvan yeme takılıyor. Bugün yine dev bir köpek balığı yakaladık. İki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü. Derinlik 130 metre civarında. O kadar da korkulacak bir durum olmadı. Çok açıktayız. Balık çok büyüktü. Zevk aldık ama bunları yakalamak istemiyoruz. Bizim amacımız yiyebileceğimiz balıklar. Bugün de böyle geçti, çok yorulduk” diye konuştu.

İki gün arayla dev köpek balığı görüldü Şaşkına döndüler: Dev gibi bir şey, köpek balıkları basmış Antalyayı

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#Antalya#Kemer#Akın Dinçer

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