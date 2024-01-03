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İki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmada hayatını kaybetmişti! 15 yaşındaki Büşra'ya acı veda: 'Senin ne hayallerin vardı'

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#Sultangazi#Silahlı Çatışma#Büşra Polat
İki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmada hayatını kaybetmişti 15 yaşındaki Büşraya acı veda: Senin ne hayallerin vardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 14:40

İstanbul Sultangazi’de araçlı iki grup arasında çıkan kalaşnikoflu silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan ve 3 günlük yaşam savaşını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Halis Polat kızının mezarı başında ‘Senin ne hayallerin vardı’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. Halis Polat, "Eşkıyalar gibi mahalleye girmişler. Bu ilk olay değil, bugün benim canım yanar, yarın başkasınınki yanar. Buna bir 'dur' denmesi lazım" diye konuştu.

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Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 30 Aralık günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açmıştı. 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın başına kurşun isabet etmişti.

Ağır yaralanan Polat'ın, tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

İki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmada hayatını kaybetmişti 15 yaşındaki Büşraya acı veda: Senin ne hayallerin vardı

BÜŞRA GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Büşra, ailesinin gözyaşları arasında Sultangazi Yayla mezarında yapılan törenin ardından toprağa verildi. Annesi, babası ve kardeşi Büşra’nın mezarı başında gözyaşları döktü. Büşra’nın mezarı başında ağlayan baba Halis Polat kızına son kez ‘Senin ne hayallerin vardı’ dedi.

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Yoldan geçtiği sırada kurşunların hedefi olarak vefat eden Büşra Polat’ın babası Halis Polat, “Kimlerle bağlantıları olursa olsun bu cinayeti işleyenler elbet yakalanacak. Allah cezalarını versin, güpegündüz kalaşnikoflarla mahalle arasında dağlarda değilsiniz. Eşkıyalar gibi mahalleye girmişler. Bu ilk olay değil, bugün benim canım yanar, yarın başkasınınki yanar. Buna bir 'dur' denmesi lazım. Bunlara bir el atması lazım yoksa bu mahalledekilerin canı daha çok yanar. En azından başkasının canı yanmasın” dedi.

İki grup arasındaki kalaşnikoflu çatışmada hayatını kaybetmişti 15 yaşındaki Büşraya acı veda: Senin ne hayallerin vardı

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#Sultangazi#Silahlı Çatışma#Büşra Polat

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