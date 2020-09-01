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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

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İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
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ANTALYA'da, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında tabanca, tüfek ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki gruptan birer kişi tabanca ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de müdahale ettiği kavgada, 2 yaralı ambulanslarla özel hastanelere götürüldü. Kavgaya karışan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KCVAN BULUNDU

Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ile kavgada kullanılan tüfekleri çalılık alanda buldu. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla da kaydedildi. Görüntülerde, bir grubun diğer grubu ellerinde silahlarla takip etmesi, bir şüphelinin karşı taraftan bir kişiyi yere yatırıp, kafasını beton zemine vurduğu anlar yer aldı.

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