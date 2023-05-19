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İki grup arasında 'Niye yan baktın' kavgası: 7 yaralı

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#Samsun#İlkadım#Kavga
İki grup arasında Niye yan baktın kavgası: 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:37

Samsun’da iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında 7 kişi yaralandı.

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İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yolda yürüyen iki grup arasında yan bakma bahanesiyle önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada M.İ (29), N.K.'yi (24) kasığından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki grup arasında Niye yan baktın kavgası: 7 yaralı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti. kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir esnaf da yaralandı.

Yaralı esnaf ile M.İ., N.K. (24), B.İ. (32), Y.İ. (55), C.S.K. (25) ve M.Y. (24) hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 6 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İki grup arasında Niye yan baktın kavgası: 7 yaralı

İki grup arasında Niye yan baktın kavgası: 7 yaralı

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#Samsun#İlkadım#Kavga

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