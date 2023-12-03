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İki grubun barış toplantısında ortalık savaş alanına döndü: 9 yaralı

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#Iğdır#Kavga#Polis
İki grubun barış toplantısında ortalık savaş alanına döndü: 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 18:58

Iğdır'da barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Iğdır'da yakın zamanda çıkan kavganın ardından Talip ve Çengel aileleri arasında husumet oluştu. Araya aileyi tanıyan kişilerin girmesiyle iki aile bireyleri akşam saatlerinde Iğdır Merkez Basın Sokaktaki bir kahvehanede barışmak için buluştu. Kanaat önderlerinin konuşması sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Taraflar ellerine geçirdikleri masa, sandalye, bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahlarında kullandığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis tarafından güçlükle sonlandırıldı. Savaş alanına dönen olay yerine gelen ambulanslar yaralanan 9 kişiyi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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#Iğdır#Kavga#Polis

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