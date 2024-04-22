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İki genci tekme, tokat ve demir çubuklarla dövdüler

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#İzmir#Darp#Kavga
İki genci tekme, tokat ve demir çubuklarla dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 11:55

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde U.K. (23) ve O.S. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta meydana geldi. U.K. ve O.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla darbedildi.

İki genci tekme, tokat ve demir çubuklarla dövdüler

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki genci tekme, tokat ve demir çubuklarla dövdüler

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Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Darp#Kavga

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