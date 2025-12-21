×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki genç park halindeki araçta ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Olay Yeri#Osmaniye
İki genç park halindeki araçta ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 12:26

Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki hafif ticari araçta 2 genç ölü bulundu.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Veysel Ç. (19) ve Emine Eylül K'ye (16) ulaşamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kasaplık yapan Veysel Ç'nin 33 AZJ 479 plakalı hafif ticari aracının Asri Mezarlığı'na gittiğini belirledi. 

Mezarlığı araştıran ekipler, park halinde bulunan araçtaki Veysel Ç. ve Emine Eylül K'nin bıçak yarası sonucu öldüğünü tespit etti. 

Araçta ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözden KaçmasınEşini ve bacanağını öldürmüştü: Cinayeti duyduğu bu sözden sonra işlemiş | Vahşetin ardından çorbacıya gitmişEşini ve bacanağını öldürmüştü: Cinayeti duyduğu bu sözden sonra işlemiş! | Vahşetin ardından çorbacıya gitmişHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Olay Yeri#Osmaniye

BAKMADAN GEÇME!