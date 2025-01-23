Genç doktor ve arkadaşı yangın faciasında hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Mahsur kalanları kurtarmak için tekrar girmişler

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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay ve özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan arkadaşı Alp Mercan, kayak tatili için Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti. 12 katlı Grand Kartal Otel'in 2'nci katında aynı odada konaklayan liseden bu yana arkadaş Gençbay ve Mercan, çıkan yangın sırasında uyandı. Dumanların arasından hızla ilerleyip, binadan çıkan Gençbay ve Mercan, kayak hocalarını arayıp, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Ancak Gençbay ve Mercan, otelden gelen yardım çığlıkları üzerine can kurtarmak için tekrar içeri girmeye karar verdi. Alevlerin içine giren iki arkadaştan daha sonra haber alınamadı. Yangın söndürüldükten sonra iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı.

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İki arkadaşın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi. Yiğit Gençbay'ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası İncek Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mercan için de bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mercan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

'LİSEDEN BERİ HİÇ AYRILMADILAR'

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Mercan, "Yiğit ve Alp kayak hocalarına, 'Biz kurtulduk, oda numaramız da bu, bizi merak etmeyin' demiş. Onlar da kendi öğrencilerini bulmaya çalışırken liste oluşturmuşlar, liste oluştururken Alp ve Yiğit için 'sağ çıktı' diye tik atmışlar. Alp mühendis, Yiğit de doktor. Ama çığlıklar gelince tekrar içeri girmişler; bir daha da çıkamadı kuzularım. Hiçbir listede yoktular, hatta biz sağ çıktıklarını duyunca hastaneleri aradık. Dağ bayır arandı. Yiğit de Alp de gerçekten isimleri gibi karakterlerdi. Şehadet ikisine de çok yakıştı. Liseden beri hiç ayrılmadılar. Şehadete de birlikte gittiler. Tatile gitmişlerdi; o gün sabah çıkış yapacaklardı" ifadelerini kullandı.

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'BİRİLERİNİ KURTARMA ÜMİDİYLE TEKRAR BİNAYA GİRİYORLAR'

Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alp Mercan'ın üniversiteden çok sevdiği bir arkadaşının kardeşi olduğunu belirterek, "Gençbay ve Mercan sağ kurtuluyorlar, ancak birilerini kurtarmak ümidiyle tekrar binaya giriyorlar. Rabb’im bu kahramanlıklarını şehadet makamıyla şereflendirsin" ifadelerini kullandı.