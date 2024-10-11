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İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler

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#Cep Telefonu#Takas#Otomobil
İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 09:39

Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi. Bu sıra dışı anlaşma, hem gençler arasında dostluk bağlarını güçlendirdi hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.

İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler

Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.

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İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler

Mücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.

İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler

Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor.

İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler
İki genç arasında ilginç ticaret: Cep telefonu ile otomobili takas ettiler

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#Cep Telefonu#Takas#Otomobil

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