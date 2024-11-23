İki gazeteciye soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, 21 Kasım tarihinde “Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz” başlıklı yazısı nedeniyle Fatih Altaylı ve aynı gün Halk TV’de yayımlanan “Rota” isimli programda “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” şeklindeki sözleri nedeniyle İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılık, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla, paylaşılan bu yazı ve sözlerin doğru olmadığının teyit edildiğini bu nedenle her iki isim hakkında da ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti.