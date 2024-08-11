İki Fransız okulu Türk öğrenci alamayacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili “Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz” demişti. MEB, Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan 4 maddeyi açıkladı.

ÖĞRENCİ LİSTELERİ MEB’E TESLİM

Alınan kararlar şöyle:

1- Fransa’da yaşayan Türk öğrencilerin “Türkçe” öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanacak ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakereler devam edecek.

2- Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak. Bu çerçevede Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024’ten itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyecek, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacak.

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3- 2024 Ocak itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce MEB’e teslim edilecek.

4- Bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde “Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya” dersleri, MEB tarafından görevlendirilecek T.C vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecek. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek bakanlık yetkilileri tarafından bu okulların eğitim öğretim süreçleri denetlenecek. m Eğitim SERVİSİ