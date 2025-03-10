İki forklift arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Haberin Devamı

Olay, önceki gün Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri önünde meydana geldi. R.G., çekiciye yüklenmek üzere bekleyen, biri arızalı iki forkliftin bağlanmaları için aralarına girdi. Bu sırada araçlardan birisinin aniden hareket etmesi sonucu aralarında sıkışan B.G., forklift operatörü E.C.'nin geri manevra yapmasıyla kurtuldu. R.G., yere yığılırken, yardımına çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından R.G.'yi hastaneye kaldırdı. R.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FORKLİFT ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından forklifti kullanan operatör E.C., gözaltına alındı. İlk ifadesinde olayın bir kaza olduğunu belirten E.C., maktulün görüş alanında olmadığını ve kazanın istemeden gerçekleştiğini söyledi. Soruşturma kapsamında ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.