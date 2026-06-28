İki failli kabus: Tecavüz eden komşu ve ölüme yollayan baba arasında kalan kızı devlet kurtardı

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Adana Feke’de oturan 2014 doğumlu 12 yaşındaki A.K., iddiaya göre, 26 Haziran günü saat 10.00 sıralarında okul arkadaşlarına 61 yaşındaki komşusu Ö.Ş.’nin dördüncü sınıftan itibaren kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Komşusunun tecavüzünü babası Ş.K.’ye anlattığını babasının ise kendisini odaya kapatıp “Git, kendini ırmağa at, öldür” dediğini anlattı.

OKUL DEVREYE GİRDİ

A.K.’nin bu iddiası üzerine okul müdürü ve rehberlik öğretmeni devreye girdi. Küçük kızla görüştüler ve tutanak tutuldu. Okul yönetimi ve rehberlik servisinin durumu adli makamlara bildirmesi üzerine Feke Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün derhal soruşturma başlattı. Koruma altına alınan çocuğun ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) uzmanlar eşliğinde alındı. Soruşturma kapsamında yapılan adli muayenede küçük kızın ifadesini doğrulayan unsurlar tespit edildi.

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Elde edilen deliller ve mağdur beyanı doğrultusunda saatler içinde şüpheli komşu ve baba 26 Haziran’da gözaltına alındı. İki şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. ‘Cinsel istismar’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘intihara yönlendirme’ suçlamaları kapsamında hâkim karşısına çıkarılan iki şüpheli gece 02.00’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Feke Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuğun devlet korumasına alındığını bildirdi. Soruşturma Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.