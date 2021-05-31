İki evden 702 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırmızıtoprak ve Yeni mahalledeki iki evden 702 bin 500 liralık ziynet eşyasının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından hırsızlık şüphelisinin Zekiye Cuma olduğu tespit edildi. Adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan 50 sabıkası olduğu belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zekiye Cuma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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