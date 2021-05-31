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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

İki evden 702 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

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İki evden 702 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın tutuklandı

ESKİŞEHİR’de girdiği iki evden 702 bin 500 liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilerek yakalanan Zekiye Cuma (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık şüphelisi kadının 50 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırmızıtoprak ve Yeni mahalledeki iki evden 702 bin 500 liralık ziynet eşyasının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından hırsızlık şüphelisinin Zekiye Cuma olduğu tespit edildi. Adresine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan 50 sabıkası olduğu belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zekiye Cuma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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