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İki Eurofighter savaş uçağı Ankara'da

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#Eurofighter#Savaş Uçağı#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:06

Katar'a tatbikat için giden İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter savaş uçağı, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin inceleme yapması için Ankara'ya indi.

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Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı. Katar'a Ferocious Falcon V Tatbikatı için giden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara iniş sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri uçaklarda inceleme yapacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hafta sonu medya temsilcileriyle buluşmasında Eurofighter konusunda görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Katar’da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İki Eurofighter savaş uçağı Ankarada

 

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#Eurofighter#Savaş Uçağı#ANKARA

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