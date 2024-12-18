İki Eurofighter savaş uçağı Ankara'da

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Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı. Katar'a Ferocious Falcon V Tatbikatı için giden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara iniş sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri uçaklarda inceleme yapacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hafta sonu medya temsilcileriyle buluşmasında Eurofighter konusunda görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Katar’da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara'ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.