İki eşi ‘intihar’ etti 10 yıl ceza aldı

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Eve giden polis Vesile Bingöl’ü yerde ölü halde buldu. İsmet Bingöl, genç kadının kendisini doğalgaz borusuna astığını söyledi. Hastanenin hazırladığı adli raporda, genç kadının boynunda ve sağ bacağında morluklar olduğu belirtildi.

Polis evde yaptığı incelemelerde yatak odası kapısının ve televizyonun kırık olduğunu tespit etti. İsmet Bingöl’ün ise yapılan muayenesinde alnında, omzunda, sol kürek kemiğinde yaralanmalar mevcuttu. Bingöl, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, 24 Temmuz sabahı da bu nedenle tartıştıklarını, tartışmanın ardından eşinin başka odaya geçtiğini, sonrasında ise eşinin mutfakta doğalgaz borusuna kendisini astığını gördüğünü anlattı.

İsmet Bingöl hakkında ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, ‘eşe karşı eziyet’ suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.

TUTUKLANMADI

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Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İsmet Bingöl Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İsmet Bingöl’e, ‘intihara yönlendirme’ ve ‘eziyet’ suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verdi. Avukatların, sanığın hükümle birlikte tutuklanması talebini reddeden mahkeme, İsmet Bingöl hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verdi.

İsmet Bingöl, ilk eşi Hülya Bingöl’ün de intihar ettiğini iddia etmiş, açılan cinayet davasında delil yetersizliğinden beraat etmişti.