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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:50,Son Güncelleme:

İki duvar arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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İki duvar arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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TUNCELİ'de bir kafenin iki duvarı arasına sıkışan yavru kedi, çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Çarşıdaki bir kafenin çalışanları, duvardan gelen kedi sesini fark etti. Kafenin kalorifer kazanı bölümünde besledikleri kedileri sayan çalışanlar bir yavrunun eksik olduğunu fark etti. Çalışanlar duvarı delerek, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kafe çalışanı Erdem Tütmez, anne kedinin yavru kedilerini taşırken, birini düşürdüğünü belirterek, "Yavru kedi iki duvar arasından 3 metre aşağı düşmüş ve sıkışmış. Sürekli sesler geliyordu. Duvarı delerek, açlıktan ölmek üzere olan yavru kediyi çıkarıp annesinin yanına bıraktık" dedi.

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