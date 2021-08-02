İki düğün, iki maganda, iki cinayet

SULTANGAZİ ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak’ta dün akşam saat 17.00 sıralarında düğün başladı. Düğünde kalabalığa rağmen havaya ateş açıldı. Kurşunlardan birisi 3 katlı binanın en üst katındaki balkonda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı’ya isabet etti. Eymen çenesinden giren kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eymen Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



‘BEN UYARDIM’

Olayın görgü tanıklarından olan bir mahalleli, şunları söyledi: “Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken çocuk vuruluyor. Gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, ‘Sen ne karışıyorsun’ dedi.” Olayla ilgili16 yaşındaki Y.Ş. gözaltına alındı. Polisin bir kişiyi daha aradığı öğrenildi.

AİLESİYLE OTURUYORDU

Gaziantep’in Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi’nde ise önceki gece yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, ailesiyle birlikte oturan Mesut Özoğlu’na (52) isabet etti. Kasık bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan Özoğlu, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Özoğlu kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 5 çocuk babası Mesut Özoğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.

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