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İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu! Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

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#Ağrı Dağı#Dağcı#Ağrı
İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:59

Ağrı Dağı'na yaptığı zirve tırmanışının ardından donarak hayatını kaybeden iki dağcının sis ve fırtınaya rağmen yaptıkları tırmanış öncesine ait son görüntüler yürek dağladı.

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Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı; dönüş için yeniden harekete geçtikten bir sonra 4 bin 600 metrede Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın grupta olmadığını fark etti. 5-6 grup şeklinde yapılan tırmanışta, Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın yönlerini şaşırdıkları ve kayboldukları anlaşıldı.

İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

AFAD, UMKE ve yerel rehberlerin yaptığı aramalarda donarak hayatını kaybettiği tespit edilen 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Dağcıların kaybolduğu gün kar yağışının olduğu ve sıcaklığın ise -30 derecede olduğu belirtildi.

İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

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Dağcıların cansız bedenlerinin dağdan indirilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, dağcıların sis ve fırtınaya karşı zor şartlarda yaptıkları tırmanışa ait görüntüler aslında her şeyi anlatmaya yetiyordu.

İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

İki dağcının kaybolduğu aynı güne ait görüntülerde; görüş mesafesinin neredeyse sıfırın altına düştüğü, fırtınanın şiddetli olduğu, dağcıların donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.

İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

Hayatını kaybeden dağcılardan Amerikan vatandaşı olan Muhammed Halim Dalgın'ın ise sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımda kendisine mezar olan Ağrı Dağı'nın ihtişamını dile getirdiği dikkat çekti.

İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

Vefat eden dağcılardan Dilek Gökbulak'ın ise geçtiğimiz yıl Ağrı Dağı'na tırmanış için geldiği, ancak tırmanışı yarım bıraktığı öğrenildi. Geçen yıl yarım bıraktığı zirve tırmanışını bu sene gerçekleştiren Dilek Gökbulak dönüşte yolunu kaybederek vefat etmesi herkesi üzdü.

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İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

İki dağcı 4 bin 600 metrede ölü bulunmuştu Felaketi anlatan görüntüler ortaya çıktı: İşte son anları

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#Ağrı Dağı#Dağcı#Ağrı

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