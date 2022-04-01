İki cumhurbaşkanının güzel kız muhabbeti

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ÇINAR Aldemir, Kazakistan Büyükelçisi iken 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, mevkidaşı Nursultan Nazarbayev’i ziyaret eder. Aldemir, o ziyarette yaşanan gülümseten diyaloğu kitapta şöyle anlatıyor: “Yemekte Cumhurbaşkanı Nazarbayev, büyükelçiliğimizin Almatı’dan Astana’ya nakli konusunu açtı. Elçiliğin yeri tartışmalıydı, Astana’ya taşınamamıştık. Nazarbayev gülerek ‘Büyükelçiniz, elçiliği Astana’ya taşımadı çünkü Almatı’daki güzel kızları bırakıp gitmek istemiyor’ dedi. Cumhurbaşkanımız Sezer’in cevabı ‘Sayın Cumhurbaşkanı, yani Astana’da güzel kızlar yok mu?” şeklinde oldu. Birlikte gülüştüler.”

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SANDUKALAR ERMENİ USTALARDAN

Emekli Büyükelçi Ender Arat, Halep Başkonsolosluğu’nda çalışırken, Suriye’deki Süleymanşah Türbesi’ne sanduka yaptırma talimatı alır: “Sandukaları Ermeni ustalar yapıyormuş. Ölçüleri verdik. 10 gün sonra sandukalar teslim edildi.”

Arat’ın, Dublin’deki bir hatırası ise şöyle:



“Taksiyle şehre indik. Şoför, İrlanda açlık yaşadığında Osmanlı padişahının buğday ve patates gönderdiğini anlatmaya başladı. ‘Zor zamanlarında yardım edenlerden para almam mümkün değil’ dedi.”

Kazak kızları, Sezer ve Nazarbayev’in muhabbetine konu oldu.

AYŞE TATİLE NASIL ÇIKTI

Kıbrıs Barış Harekâtı özel şifresinin iletilmesine aracı olan genç diplomat Ertuğrul Apakan da “Bakan’ın kızı Ayşe tatile çıkabilirmiş” mesajını söylerken yaşadığı heyecanı kitapta paylaştı. Harekât öncesinde dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Cenevre’de sorunun çözümü için görüşmeler yapıyordu. Görüşmelerden bir netice çıkmayacağı anlaşılınca Güneş, Başbakan’a iletilmek üzere Ankara’ya özel bir şifreli mesaj gönderdi. Şifreli mesajı, Başbakanlığa iletmek ise Ertuğrul Apakan’ın göreviydi. Apakan anlatıyor: “Cenevre’den Özel Kalem Müdürü Ömer Akbel arayıp Güneş’in Başbakan Ecevit’e sözlü mesajını iletti; ‘Ertuğrul, bir not daha var. Bakan’ın kızı Ayşe tatile çıkabilirmiş. Bunu da Başbakanlık Özel Kalemi’ne duyurmanı istiyoruz.’ Biraz tereddüt etmem üzerine ‘Ayşe’nin tatile çıkacağı notunu sakın unutma’ diye tembihledi. Müsteşar makamına geçip, notları okumaya başladım. Sonunda yine tereddütle ‘Efendim, Bakan’ın kızı Ayşe tatile çıkabilirmiş’ dedim. Müsteşar ‘İşte bunu söyleyecektin’ diyerek telefonla Başbakan Ecevit’i aramaya başladı.”