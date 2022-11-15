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İki çocukları öksüz ve yetim

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#İstiklal Cadesi#Saldırı#Cenaze
İki çocukları öksüz ve yetim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 07:00

Sigorta şirketinde çalışan Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (37) da İstiklal Cadesi’ndeki patlamanın kurbanlarından.

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Adem Topkara, çalıştığı sigorta şirketinde tanıştığı Mukaddes Elif Topkara ile 2017 yılında evlendi. İlk çocukları Eliz İlay’ı 2 yıl önce kucaklarına alan çiftin ikinci çocukları da 8 ay önce dünyaya geldi. Babası oğluna Yağız ismini verdi.

ALIŞVERİŞ YAPACAKLARDI

Adem Topkara, pazar günü eşi ve iki çocuğunu alarak Beyoğlu’nda dükkânı olan ablasının yanına gitti. Çocukları için alışveriş yapacaktı. Eliz İlay ve Yağız’ı öpüp koklayıp halalarına emanet ettiler.

Akrabalarının ‘Mükemmel çift’ dediği Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara, İstiklal Caddesi’ne yeni girdikleri sırada patlama meydana geldi. Ne çocuklara kıyafet bakabilmiş ne de alışveriş yapabilmişlerdi. Olay yerinde el ele hayatlarını kaybettiler. Hain saldırı Eliz İlay ve Yağız’ı hem annesiz hem babasız bıraktı.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara için dün ikindi vakti Ayazağa Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Topkara çifti, gözyaşları içinde yan yana defnedildi.

 

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#İstiklal Cadesi#Saldırı#Cenaze

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