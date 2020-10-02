İki çocuk daha koronavirüse yenildi

Salgının ilk görüldüğü günden bugüne ülkemizde hastalıktan ölen çocuk sayısı 14’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili haftalık durum raporunu paylaştı. Günlük raporlarda olduğu gibi, haftalık raporlarda da vaka sayısından hasta sayısına geçiş yapıldığı görüldü. Bakanlığın 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan raporunda şu bilgiler yer aldı:

“Hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3 bin 612 oldu. Entübe edilen hasta sayısı 13 bin 593’e yükselirken, bir hafta içinde 619 kişi entübe oldu. Ölüm hızı yüzde 2.54 olarak belirlendi.