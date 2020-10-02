MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİki çocuk daha koronavirüse yenildi
GeriGündem İki çocuk daha koronavirüse yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İki çocuk daha koronavirüse yenildi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İki çocuk daha koronavirüse yenildi
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı son bir ay içerisinde iki çocuğun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salgının ilk görüldüğü günden bugüne ülkemizde hastalıktan ölen çocuk sayısı 14’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili haftalık durum raporunu paylaştı. Günlük raporlarda olduğu gibi, haftalık raporlarda da vaka sayısından hasta sayısına geçiş yapıldığı görüldü. Bakanlığın 21-27 Eylül tarihlerini kapsayan raporunda şu bilgiler yer aldı:

“Hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı 3 bin 612 oldu. Entübe edilen hasta sayısı 13 bin 593’e yükselirken, bir hafta içinde 619 kişi entübe oldu. Ölüm hızı yüzde 2.54 olarak belirlendi.

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle