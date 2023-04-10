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İki çocuk annesi evinde ölü bulundu

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#Kayseri#Hanife Yeniçeri#Melikgazi
İki çocuk annesi evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 15:45

Kayseri’de, 2 çocuk annesi Hanife Yeniçeri (41), evinde ölü bulundu. Kadının hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki oğlunun yerde yatan annesini bayıldı sanarak komşulara haber vermesiyle anlaşıldı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Tavanlı Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Hanife Yeniçeri’nin 9 yaşındaki oğlu Barış Yeniçeri, annesinin yerde yattığını görünce bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi.

İki çocuk annesi evinde ölü bulundu

Eve giden komşunun ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yeniçeri’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İki çocuk annesi evinde ölü bulundu

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#Kayseri#Hanife Yeniçeri#Melikgazi

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