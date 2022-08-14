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İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti: 1 ölü

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#Kahramanmaraş#Tüfek#Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 19:13

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, tüfekle oyun oynadıkları sırada kazara aynı yaştaki kuzeni tarafından vurulduğu iddia edilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş'ta bulunan Akören Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre; 8 yaşındaki A.K. ve B.E. adlı kuzenler, evlerinin yanında bulunan depoda pompalı tüfekle oynamaya başladı. B.E.’nin elinde olduğu iddia edilen tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yakın mesafeden kuzeni A.K.’nin boyun bölgesine isabet etti. Talihsiz çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan aile fertleri, depoya koştuğunda korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, A.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız olduğu belirtilen tüfeğe el koydu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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