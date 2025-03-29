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Ä°ki çocuÄŸun sosyal medyadaki kavgasÄ±nda korkunç son! Çekiç ve bÄ±çakla birbirlerine girdiler: 16 yaÅŸÄ±ndaki Berat hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#Ä°stanbul#BaÅŸakÅŸehir#Kudbettin Berat Çimenli
Ä°ki Ã§ocuÄŸun sosyal medyadaki kavgasÄ±nda korkunÃ§ son Ã‡ekiÃ§ ve bÄ±Ã§akla birbirlerine girdiler: 16 yaÅŸÄ±ndaki Berat hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:29

BaÅŸakÅŸehir'de 16 ve 17 yaÅŸÄ±ndaki iki arkadaÅŸÄ±n sosyal medya Ã¼zerinden kÃ¼fÃ¼rleÅŸmesiyle baÅŸlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karÅŸÄ±laÅŸan arkadaÅŸlarÄ±n birbirine Ã§ekiÃ§ ve bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kavgada Kudbettin Berat Ã‡imenli (16) hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan KaÄŸan Ä°.'nin ifadesinde â€œÃ–nce o bana Ã§ekiÃ§le vurdu, bende kendimi korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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Olay, dÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Åžahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸan Kudrettin Berat Ã‡imenli ve KaÄŸan Ä°. henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Kudrettin Berat Ã‡imenli'nin cam Ã§ekiciyle vurduÄŸu KaÄŸan Ä°., Ã‡imenli'ye bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. KavgayÄ± gÃ¶renler polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

Ä°ki Ã§ocuÄŸun sosyal medyadaki kavgasÄ±nda korkunÃ§ son Ã‡ekiÃ§ ve bÄ±Ã§akla birbirlerine girdiler: 16 yaÅŸÄ±ndaki Berat hayatÄ±nÄ± kaybetti
AÄŸÄ±r yaralanan Kudrettin Berat Ã‡imenli, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kanuni Sultan SÃ¼leyman Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken KaÄŸan Ä°. koÅŸarak kaÃ§tÄ±. Ã‡imenli, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybederken KaÄŸan Ä°., polis tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â
Ä°ki Ã§ocuÄŸun sosyal medyadaki kavgasÄ±nda korkunÃ§ son Ã‡ekiÃ§ ve bÄ±Ã§akla birbirlerine girdiler: 16 yaÅŸÄ±ndaki Berat hayatÄ±nÄ± kaybetti

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ÅžÃ¼phelinin poliste yapÄ±lan sorgusunda, sosyal medya Ã¼zerinden nedenini bilmediÄŸi bir sebepten dolayÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve olay gÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda da kavga ettiklerini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na Ã§ekiÃ§le vurduÄŸunu anlatan ÅŸÃ¼phelinin kendisini koruman iÃ§in bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± rastgele salladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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#Ä°stanbul#BaÅŸakÅŸehir#Kudbettin Berat Çimenli

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