Ä°ki Ã§ocuÄŸun sosyal medyadaki kavgasÄ±nda korkunÃ§ son Ã‡ekiÃ§ ve bÄ±Ã§akla birbirlerine girdiler: 16 yaÅŸÄ±ndaki Berat hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Åžahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin Ã¶nÃ¼nde karÅŸÄ±laÅŸan Kudrettin Berat Ã‡imenli ve KaÄŸan Ä°. henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Kudrettin Berat Ã‡imenli'nin cam Ã§ekiciyle vurduÄŸu KaÄŸan Ä°., Ã‡imenli'ye bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±. KavgayÄ± gÃ¶renler polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

Haberin DevamÄ±

AÄŸÄ±r yaralanan Kudrettin Berat Ã‡imenli, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kanuni Sultan SÃ¼leyman Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken KaÄŸan Ä°. koÅŸarak kaÃ§tÄ±. Ã‡imenli, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybederken KaÄŸan Ä°., polis tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±.Â

ÅžÃ¼phelinin poliste yapÄ±lan sorgusunda, sosyal medya Ã¼zerinden nedenini bilmediÄŸi bir sebepten dolayÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve olay gÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda da kavga ettiklerini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na Ã§ekiÃ§le vurduÄŸunu anlatan ÅŸÃ¼phelinin kendisini koruman iÃ§in bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± rastgele salladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â