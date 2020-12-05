İki CHP’liye ‘taciz’den 5-24.5 yıl hapis talebi

İddianame gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse Umut Karagöz’ün yargılanmasına başlanacak. Ümraniye’de de partili D.A. isimli kadını zorla öptüğü ve fiziksel temasa zorladığı iddia edilen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö. A. hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.