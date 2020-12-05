İki CHP’liye ‘taciz’den 5-24.5 yıl hapis talebi
İstanbul Maltepe’de daha önce bir kafede birlikte çalıştığı 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında “nitelikli cinsel saldırı”, “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianame gönderildiği Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse Umut Karagöz’ün yargılanmasına başlanacak. Ümraniye’de de partili D.A. isimli kadını zorla öptüğü ve fiziksel temasa zorladığı iddia edilen eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö. A. hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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