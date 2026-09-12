İki caniye ilk duruşmada en ağır ceza

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İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir evde Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova (36) ile Sayyora Ergashaliyeva’yı (32) öldürüp cesetlerin parçalarını İstanbul’da farklı ilçelerinde çöp konteynerlerine atan Özbek Dilshod Turdimurotov (31) ve Gofurjon Kamalkhodjaev’un (29) yargılandığı davanın ilk celsesinde karar çıktı.

Mahkeme, iki sanığı da ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık’ suçundan da 2’şer kez 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.