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İki caniye ilk duruşmada en ağır ceza

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#İstanbul#Ümraniye#Ceza
İki caniye ilk duruşmada en ağır ceza
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

İstanbul Ümraniye’de Özbekistan uyruklu iki kadını öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp farklı ilçelerdeki çöp konteynerlerine attıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık hakkında karar çıktı.

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İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir evde Özbekistan uyruklu Durdona Khakimova (36) ile Sayyora Ergashaliyeva’yı (32) öldürüp cesetlerin parçalarını İstanbul’da farklı ilçelerinde çöp konteynerlerine atan Özbek Dilshod Turdimurotov (31) ve Gofurjon Kamalkhodjaev’un (29) yargılandığı davanın ilk celsesinde karar çıktı.

Mahkeme, iki sanığı da ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık’ suçundan da 2’şer kez 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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#İstanbul#Ümraniye#Ceza

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