İki Boğaziçili’ye tahliye

Haberin Devamı

Öğrencilere yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü getirildi. İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 25.5 yıl hapisleri istenen tutuklu öğrenciler Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen cezaevinden SEGBİS’le katıldı. Tutuksuz 12 öğrenci de duruşma salonundaydı.

4 Ekim 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü önünde yapılan protestolarla ilgili iddianamede, 2’si tutuklu 14 kişinin hürriyeti yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme, kara ulaşım araçlarını alıkoyma suçlarından 22.5 yıla kadar hapisleri istenmişti.