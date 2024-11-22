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İki belediyeye görevlendirme… İçişleri Bakanlığı: Tunceli ve Ovacık’a görevlendirme yapıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Ovacık
İki belediyeye görevlendirme… İçişleri Bakanlığı: Tunceli ve Ovacık’a görevlendirme yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 20:06

İçişleri Bakanlığı, “Tunceli ve Ovacık belediyelerine görevlendirme yapıldı” açıklamasını yaptı.

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

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İki belediyeye görevlendirme… İçişleri Bakanlığı: Tunceli ve Ovacık’a görevlendirme yapıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Ovacık

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