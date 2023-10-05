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İki bakandan çok net mesajlar... PKK/YPG tesisleri meşru hedefimiz

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#Hakan Fidan#Yaşar Güler#İçişleri Bakanlığı
İki bakandan çok net mesajlar... PKK/YPG tesisleri meşru hedefimiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı’na saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Suriye’den geldiğini ve eğitim aldıklarını belirterek, “Irak ve Suriye’deki PKK/YPG’ye ait tesisler meşru hedeftir” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda terör örgütüne karşı çok net mesajlar verdiler.

Bakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında Ankara’daki hain saldırıya değinerek, “Çalışmalarımız neticesinde teröristlerin Suriye’den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu terör saldırısına cevabının son derece net olacağını söyleyen Fidan, şu mesajları verdi:

“Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar. Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum.”

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‘ARTAN BİR ŞİDDET VE KARARLILIKLA’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bakanlıkta yaptığı açıklamada, “Suriye ve Irak’ta PKK/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir” dedi.

 

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#Hakan Fidan#Yaşar Güler#İçişleri Bakanlığı

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