İki bağış iki hayat

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YENİ AKCİĞERLE İLK DERİN NEFES

TEKİRDAĞ’da yaşayan öğretmen Dilek Özlü, 12 yaşındayken bronşektazi teşhisi aldı. Akciğerlerinde meydana gelen hasar sonucu hayatı boyunca sağlıklı nefes alamadı. Hastalığına rağmen öğretmen oldu. Ama 2 yıl önce hastalığının yarattığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındı; artık oksijen tüpüne bağlıydı. Mesleğini bırakmak zorunda kaldı, akciğer nakli için 13 ay önce organ bekleme listesine alındı. 12 Temmuz gecesi, aylardır beklediği müjdeli haber geldi. İstanbul'da bir organ bağışı sonrası Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli ekibinin yaklaşık 10 saat süren nakil maratonu zaferle sonuçlandı. Dilek Özlü ameliyatın ardından solunum cihazından ayrılarak yeni akciğerleriyle ilk nefesini derin derin içine çekti. O anların görüntüsü kameralara da yansıdı.

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TEŞEKKÜRLER YASEMİN ABLA

BURSA’da 7 ay önce karaciğer yetmezliğine yol açan Wilson hastalığı teşhisi konulan Emirhan Aydemir’e (10) acil organ nakli gerekti. Ailesinin WhatsApp gruplarında yaptığı çağrı kısa sürede yayıldı ve bir arkadaş aracılığıyla fabrika işçisi olan Yasemin Fırat’a (23) ulaşıldı. Kısa süre önce ağabeyini trafik kazasında kaybeden Fırat, hiç tanımadığı Emirhan Aydemir’e karaciğerinin yüzde 35’ini vererek onu hayata döndürdü. 29 Ocak’ta gerçekleşen naklin ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Emirhan Aydemir artık bir ablası olduğunu söyleyerek, “Yasemin Abla bana karaciğerini verdi. Ameliyattan sonra yanıma geldi. Çok mutlu olmuştum” dedi.