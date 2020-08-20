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Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı

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İki ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli, yakalandı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde iki farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.B., polis tarafından yakalandı.

Olay, 17 Haziran günü Körfez ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 2 farklı evden laptop, ziynet eşyası ve kurusıkı tabanca çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada iki olayı da B.B.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler, İstanbul’daki adresine 19 Ağustos günü operasyon düzenleyerek, B.B.’yi gözaltına aldı.

Farklı suçlardan 10 ayrı kaydı olduğu belirlenen B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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