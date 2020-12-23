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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

İki aydır kayıp yaşlı adamın derede cesedi bulundu

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İki aydır kayıp yaşlı adamın derede cesedi bulundu
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, iki 2 ay önce kaybolan İbrahim Sarısu'nun (93) derede cansız bedeni bulundu. Sarısu'nun yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ay önce kaybolan İbrahim Sarısu'nun bulunması için çalışma başlattı. Jandarmanın bölge genelindeki aramalarına rağmen Sarısu'nun izine rastlanmadı. Poyrazdamları Mahallesi Kısırlık mevkiindeki derede bugün parçalanmış ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, üzerinden çıkan kimlikte, ölen kişinin iki ay önce kaybolan İbrahim Sarısu olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından Sarısu'nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sarısu'nun cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçaladığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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