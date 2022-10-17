İki ay yaklaşmak yok

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İSTANBUL Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, medyanın yakından tanıdığı estetik ve plastik cerrah Prof. Dr. Cemal Şenyuva ile Burcu Emine Küntay 11 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 10 yaşında olan bir çocukları dünyaya geldi. Şenyuva ile Küntay, 5 yıl önce boşandı. Mahkeme çiftin çocuğunu Burcu Emine Küntay’a verdi. İddiaya göre Burcu Emine Küntay, eski eşi Prof. Cemal Şenyuva’ya karşı saygısız, aşağılayıcı ifadeler içeren mesajlar göndermeye başladı. Prof. Şenyuva, Burcu Emine Küntay hakkında daha önce de korunma kararı aldırmıştı.

‘PSİKOLOJİSİ YIPRANDI’

Burcu Emine Küntay’ın gönderdiği mesajların taciz boyutuna ulaştığını dava dilekçesinde anlatan Prof. Dr. Cemal Şenyuva’nın avukatı, “Burcu Emine Küntay’ın gönderdiği mesajlarda şiddet gösterici ve aşağılayıcı ifadeler yer almaktadır. Müvekkili bu durum psikolojik olarak yıpratmıştır. Müvekkile karşı saldırgan hareketlerde bulunan eski eşi hakkında tedbir kararı verilmesini istiyoruz” dedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Burcu Emine Küntay’ın 2 ay süreyle Prof. Dr. Şenyuva’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

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Burcu Emine Küntay ise iddiaları reddetti. İtiraz dilekçesinde “Taraflar arasında nafaka artırım davası bulunmaktadır. Cemal Şenyuva, müvekkilim lehine sonuçlanacak olan bu davayı etkilemek için uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Asıl mağdur olan ve şikâyetçi olan taraf müvekkildir” ifadeleri yer aldı.