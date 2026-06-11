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İki ay sonra düğünü olacaktı! Evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Çukurova#Yüreğir
İki ay sonra düğünü olacaktı Evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 15:20

Adana'da icra müdür yardımcısı 31 yaşındaki B.T. , evinin banyosunda ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta bulunan Gündeşli Apartmanı'nın 3'üncü katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi. Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı. Ancak arkadaşları B.T.’ye ulaşamadı.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine iş arkadaşları 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.

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2 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen B.T.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Adana#Çukurova#Yüreğir

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