İki asırlık gelenek yaşatılıyor... 30 yıldır ramazan topu atıyor

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Bilecik Belediyesinin yaşattığı Ramazan topu geleneği, bu yıl da belediyeden emekli Mehmet Gezer tarafından ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. 1821 yılında Anadolu Hisarı’ndaki bir topun ateşlenmesiyle başlayan iftar topu geleneği yaşatılmaya çalıştığı anlatan Gezen, "Bu işi severek ve zevk alarak yapıyorum’’ yaptığı söyledi. 1995 yılından bu yana hiçbir ücret almadan ramazan topunu ezanla birlikte patlattığını söyleyen Gezer, sözlerine şöyle devam etti;

"Ben burada işte top atarken çocuklar etrafıma toplanıyor. Amca ne zaman patlatacaksın, nasıl oluyor gibi sorular soruyor. Ben işte 3 dakika 5 dakika falan var diyorum. Onlar saymaya başlıyorlar. Bu da insana bir sevinç ve gurur veriyor. Yani bu işi herkes yapmaz. Ben bu işi severek yapıyorum"

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"ESKİDEN TEKERLEKLİ RAMAZAN TOPUYLA PATLATIYORDUK’’

Eski yıllarda tekerlekli ramazan topunun kullanıldığını hatırlatan Gezer, "Eskiden tekerlekli ramazan topu vardı. Onun meşakkati vardı. Yani yapması zordu. Çaput dolduruyorsun, iki metrelik tokmağı vardı. Doldurduğun çaputun içine iki kilogram barut dolduruyorsun. Yarım metreye yakın fitil takıyorsun. Bunun için çok meşakkati vardı.

Onu bıraktık. Şimdi o dediğim ramazan topu belediyenin müzesinde sergileniyor. Ondan öncesi bir amca vardı. Semerci Mustafa amca vardı. O bıraktıktan sonra görev bana kaldı. Şimdiki ramazan topu daha kolay ve hafif. Atışı ve taşıması da kolay ve basit" dedi.

’30 YIL ÖNCE BENİ İZLEMEYE GELENLER ŞİMDİ ÇOCUKLARI VE TORUNLARIYLA GELİYORLAR’’

‘Akşam ezanına az kala geliyorum’’ ifadesini kullanan Gezer "Yani 1995 yılında beni izleyen çocuklar şimdi çoluk çocuğa karıştı. Şimdi onlar kendileri çocuklarını getiriyor. Hatta torunlarını getirenler var. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor’’ şeklinde konuştu.