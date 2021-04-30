İki aşamalı katliam planı! 6 bombayı böyle patlatacaklardı

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, tam kapanma öncesinde yazlıklarına ve memleketlerine gitmek isteyenler nedeniyle son yılların en kalabalık günlerini yaşarken terör örgütü PKK bunu fırsat bilip katliam yapacaktı. Ancak 3 şüpheli, önceki gece hain emellerini gerçekleştiremeden emniyet güçlerinin büyük dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı. Bu başarılı operasyonun detayları belli oldu.

ÇANTADA 5 KİLO PATLAYICI

Güvenlik kameralarının görüntülerine göre 3 zanlı önceki gün otogara geldi. Bir süre çevrede keşif yaptıktan sonra üçü de bölgeden ayrıldı. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra zanlılardan ikisi tekrar otogara geldi ve bir sırt çantası içinde önceden gizlenen bombaları aldı. Bu sırada güvenlik güçlerinin fark etmesi üzerine kaçmaya başladılar. Kaçanlardan biri bombaların olduğu sırt çantasını bir aracın altına attı. Ekipler, iki zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Ramazan A. ve İbrahim Z.’nin PKK’lı olduğu belirlendi. Aracın altına attıkları çantadan, 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4 uzaktan kumandalı ve 2 de zaman ayarlı bomba çıktı. Polis ekipleri, ilk etapta uzaktan kumandalı 4 bombanın 4 ayrı yerde patlatılacağı, zaman ayarlı 2 bombanın ise kalabalığın toplanması ile infilak ettirileceğini değerlendiriyor.

ŞARJLARI BİTMESİN DİYE

Yapılan incelemede, bombaların sigara kartonlarına konulduğu, telefonlara bağlandığı ve şarjları bitmesin diye yedek batarya ile desteklendikleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera incelemesinde gözaltına alınan 2 kişinin Y.S. adlı kişiyle de görüştüğünü belirledi. Y.S. düzenlenen operasyonla yakalandı.

İŞTE O DÜZENEKLER

6 adet düzenek şeklinde sigara kartonlarının içine hazırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde basına gösterilen patlayıcıların 4’ünün uzaktan kumandalı, 2’sinin zaman ayarlı düzeneğe sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.

İKİ AŞAMALI KATLİAM PLANI

İşte 3 zanlının adım adım katliam planı ve yakalanma anları:



- PKK’lı Ramazan A., İbrahim Z. ve Y.S., önceki gün sabah saatlerinde Y.S.’nin beyaz otomobilinde buluşarak otogara gitti.

- Y.S., keşiften sonra bombaların yerini Ramazan A. ve İbrahim Z.’ye söyleyerek ayrıldı.

- Ramazan A. ve İbrahim Z., öğleden sonra 14.40 sıralarında taksiyle Öztekin Caddesi’ne geldi.

- Bombaları gizlendiği yerden alan Ramazan A. ve İbrahim Z., yaya girişi bulunan Öztekin Caddesi’nde otogara doğru yürümeye başladı.

- Bu sırada, takipte olan polisler Ramazan A. ve İbrahim Z.’yi yakalamak için harekete geçti.

- Ramazan A., sırt çantasını yol kenarındaki bir aracın altına atarak kaçmaya başladı. Ramazan A. yakalanırken, İbrahim Z. de kaçtığı otogarın içinde ele geçirildi.

- Ramazan A. ve İbrahim Z.’ye talimat veren Y.S. de gece saatlerinde bir evde gözaltına alındı.

- PKK’lı iki terörist eğer planlarını uygulasaydı, otogara yaya girişi bulunan Öztekin Caddesi’nden girdikten sonra yazıhanelerin bulunduğu alana gidecekti.

- Buradaki çöp kutularına uzaktan kumandalı 4 ve zaman ayarlı 2 bombayı yerleştirecekti.

- Tam kapanma öncesi yoğun kalabalığın olduğu yazıhane önlerindeki çöp kutularına koydukları 4 uzaktan kumandalı plastik patlayıcıyı patlatacaklardı.

- Zaman ayarlı 2 bombayı da ilk patlamanın ardından polis ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği anda infilak ettireceklerdi.

1. Güvenlik kameralarında ilk olarak 3 zanlı görünüyor.

2. Daha sonra ikisi ayrılarak çevrede dolaşmaya başlıyor.

3. Polis şüphelenince 2 kişi kaçıyor. Zanlılardan biri patlayıcı dolu çantayı kaçarken bir aracın altına bırakıyor.

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