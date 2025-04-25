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İki arkadaşını evde öldürüp intihar etmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

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#Adana#Cinayet#Adana Haberleri
İki arkadaşını evde öldürüp intihar etmişti Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 10:46

Adana'da apartman dairesinde tartıştığı Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş'ı (20) tabancayla öldürüp, yakalanacağını anlayınca intihar eden Mehmet Eser'in (22), arkasından küfürlü konuştukları iddiasıyla arkadaşlarına husumet güttüğü ortaya çıktı.

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Olay, 23 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Mehmet Eser, husumetli olduğu Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş ile telefonda konuştuktan sonra buluştu.

İki arkadaşını evde öldürüp intihar etmişti Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Eser, küfürleşmenin ardından çıkan kavgada Savuran ve Demirbaş'ı göğsünden tabancayla vurup, kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Savuran ve Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İki arkadaşını evde öldürüp intihar etmişti Vahşetin nedeni ortaya çıktı

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KAÇMAYA ÇALIŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Eser'in, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İki arkadaşını evde öldürüp intihar etmişti Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Eser'in, arkasından hakaret edip, küfürlü konuştukları iddiasıyla Savuran ile Demirbaş'a husumet güttüğü ortaya çıktı. Olaydan bir süre önce Eser'in, yakınlarına, "Bana namussuzluk yaptılar" dediği, daha sonra cinayeti işlediği apartman dairesine gittiği belirtildi.

İki arkadaşını evde öldürüp intihar etmişti Vahşetin nedeni ortaya çıktı

 

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#Adana#Cinayet#Adana Haberleri

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