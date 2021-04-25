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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

İki arkadaşın feci ölümü

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İki arkadaşın feci ölümü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletle bariyerlere çarptıktan sonra yaşamını yitiren Şemsi Akarca ile arkadaşı Hakan Sert toprağa verildi.

Kaza, dün Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Antalya'da Paçacı Şemsi'nin sahibi Cumhur Akarca'nın oğlu Şemsi Akarca'nın kullandığı 48 AAH 993 plakalı motosiklet kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, Şemsi Akarca ile arkasındaki arkadaşı Hakan Sert yaşamını yitirdi. İki gencin cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aileleri tarafından bugün alınan cenazeler, Antalya'ya getirildi. Şemsi Akarca'nın cenazesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki Koducak Mezarlığı'nda, Hakan Sert'in cenazesi ise Kırcami Çetingözler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki gencin motosiklet tutkusu, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara da yansıdı.

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