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İki arkadaşın bulunduğu otomobilde dehşet! Çakmağı çakınca patlama oldu: 1 ölü

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#Samsun#Canik#Patlama
İki arkadaşın bulunduğu otomobilde dehşet Çakmağı çakınca patlama oldu: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 11:46

Samsun’un Canik ilçesinde otomobilde oturup sohbet eden 2 arkadaştan biri çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Patlamada Mustafa Bal (23) hayatını kaybetti, Gökay Aslan (21) yaralandı.

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Canik ilçesinde sabaha karşı Mustafa Bal ve Gökay Aslan, iddiaya göre park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti. Bal, bu sırada çakmağı çakınca patlama oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki arkadaşın bulunduğu otomobilde dehşet Çakmağı çakınca patlama oldu: 1 ölü

Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İki arkadaşın bulunduğu otomobilde dehşet Çakmağı çakınca patlama oldu: 1 ölü

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#Samsun#Canik#Patlama

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