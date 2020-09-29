İki arkadaşın ağır yaralandığı silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

Olay, geçen hafta Cumartesi gecesi merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çukur Çimen Sokak’taki bir gazinonun önünde meydana geldi. Husumetli iki grup, gazinonun önünde kavga etti. Kavga sonrası Ramazan Yozcu ve Yücel Akdemir otomobilleri ile olay yerinden ayrıldı. Diğer grup ise Yozcu ve Akdemir’i takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında arkadaki grup, Belh Caddesi üzerinde Yozcu ve Akdemir’in içerisinde bulunduğu otomobile doğru silahla ateş açtı. Sırtlarından vurulan Yozcu ve Akdemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastanelere kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINDA



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini öne süren Niyazi U. (41) ve Fatih G.’yi (30) gözaltına aldı. Ancak polisin yaptığı çalışmayla olayı gerçekleştirenlerin gazino sahiplerinden Ali Kemal Usta ile çalışanı Recep Sarı olduğu tespit edildi. Polis yapılan operasyonla her iki şüpheliyi saklandıkları adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olaya yardım ettiği belirtilen gazino müdürü Rıza Ş.’yi (50) de gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Kemal Usta ve Recep Sarı ’kasten öldürmeye teşebbüs’, Rıza Ş., ’suç delillerini yok etme’, Niyazi U. ve Fatih G. ise ’suç üstlenme ve suçluyu kayırma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Usta ve Sarı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.