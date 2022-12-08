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İki aracın çarpmasıyla can verdi! Yürek burkan detay ortaya çıktı

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#Trafik#Kocaeli#Kaza
İki aracın çarpmasıyla can verdi Yürek burkan detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 14:44

Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki aracın çarpması neticesinde yaşamını yitiren kişinin kimliği belli oldu. Feci kazada can veren yaşlı adamın 76 yaşındaki Mustafa Turgut olduğu ve tedavi gören eşine refakatçi olmak üzere hastaneye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Derince ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, üst geçidin altında, yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, önce 41 ALV 992 plakalı bir aracın, ardından da S.B. idaresindeki 41 AAH 587 plakalı Toyota marka otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybeden vatandaşın 76 yaşındaki Mustafa Turgut olduğu ortaya çıktı. Turgut'un yıllar önce eski Yarımca Belediyesi'nden emekli olduğu bildirildi. Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Turgut'un, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören eşinin yanına refakatçi olmak üzere gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaşlı adamın cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.

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#Trafik#Kocaeli#Kaza

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