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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:20, Son Güncelleme:

İki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

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İki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobil, park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçtan çıkan sürücü kaçtı.

Kaza, gece geç saatlerde Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 31 AF 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarpıp, takla attı. Ters dönen araçtan çıkan sürücü, kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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