İki araç çarpıştı, Oltu Çayı'na uçtu! Hamile olan ebe Büşra hayatını kaybetti, Bulut çifti aranıyor

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Dün meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez’e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpışmış ve iki araç da Oltu Çayı'na uçmuştu.

Kaza sonrası coşkun akan Oltu Çayı'ndan Özkan Ölmez ve eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıkarken 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşıldı. Çayda kaybolan Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut'un aranmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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