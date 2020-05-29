Ä°ki araÃ§ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, biri polis konteynerine Ã§arptÄ±

Ä°ki araç çarpÄ±ÅŸtÄ±, biri polis konteynerine çarptÄ±
Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde, kavÅŸakta otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra yol kenarÄ±nda bulunan polis konteynerine Ã§arpan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaralandÄ±.
Kaza, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã–ren kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Sinan Ã‡oban (28) yÃ¶netimindeki 67 LH 344 plakalÄ± otomobil, Recep AydÄ±n (31) idaresindeki 28 BB 907 plakalÄ± otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Sinan Ã‡oban'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil, Ã§arpmanÄ±n etkisiyle ilÃ§eler arasÄ± geÃ§iÅŸ kÄ±sÄ±tlamasÄ± iÃ§in polislerin kullandÄ±ÄŸÄ±, 27 MayÄ±s'ta boÅŸaltÄ±lan konteynere Ã§arptÄ±. Yaralanan Sinan Ã‡oban, saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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