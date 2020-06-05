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Mustafa TANIR/ILGIN (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadı

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İki ailede koronavirüs çıkınca, mahalle camisinde cuma namazı kılınmadı
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KONYA'nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi'nde 2 aileden 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahalledeki camide cuma namazı kılınmadı.

Eskiden belde statüsünde olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Beykonak Mahallesi'nde 2 ailedeki 9 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aileler için tedavi ve karantina süreci başlatıldı. Filyasyon ekipleri de ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmek için harekete geçti. Çalışmalar sürerken normalleşme süreci kapsamında ibadete açılmasına uygun görülen Beykonak Camii'nde, bu hafta cuma namazı kılınmadı.

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