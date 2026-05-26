×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İki aile arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü: 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Cizre#Bıçaklı Kavga
İki aile arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü: 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 16:49

ŞIrnak’ın Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen iki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralanırken 17 şüpheli gözaltına alındı. Polis, kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

Haberin Devamı

Olay, öğleden sonra Cizre ilçesi Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine saldırdıkları, çevredekilerin de panik yaşadığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Cizre#Bıçaklı Kavga

BAKMADAN GEÇME!