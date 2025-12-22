İkbal Uzuner'in mezarı başındaki uygunsuz hareketlere 2 yıl 8 ay hapis istendi

Haberin Devamı

İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında 19 Kasım 2025'de tarihinde surlarda uygunsuz hareketlerde bulunulması olayına ilişkin 15'er yaşındaki 3 suça sürüklenen çocuğa yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, baba Hasan Uzuner ‘müşteki' sıfatıyla, Ö.D. (15), Ö.E.E. (15) ve Y.A. (15) ise ‘suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı.

AYNI ŞARKIYLA SURLARDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katil Semih Çelik'e benzemek amacıyla cinayetlerin işlendiği tarihte Çelik'in giydiği kıyafetlere benzer şekilde giyindikleri, önce surların bulunduğu yere gittikleri, Ö.D.'nin saçını katilinki gibi şekillendirerek sırt üstü yattığı, bu haldeyken kendilerini ve surları kayda aldıkları, videoyu da katil Çelik'in kullandığı aynı şarkıyla sosyal medyada paylaştıkları anlatıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Banka hesabı başına bela oldu: 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor Haberi görüntüle

YAPTIKLARI EYLEMLE ‘İBADETHANE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME' SUÇU



Ö.D.'nin ağzında sigarayla alaycı tavırlar sergileyerek cinsel organını İkbal Uzuner'in mezar taşına yaklaştırdığı sırada Ö.D. ile Ö.E.E.'nin mezara su döktüklerinin aktarıldığı iddianamede, bu anlara ilişkin videoyu da sosyal medyada ‘boğuldu' şeklinde paylaştıkları, aynı zamanda bu hareketlerle ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçunu da işledikleri, aynı zamanda suça sürüklenen çocukların İkbal Uzuner'in onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte eylemlerde bulundukları kaydedildi.



Baba Hasan Uzuner'in merhum kızının mezarına iş çıkışı eşiyle birlikte gittiklerinin belirtildiği iddianamede, iş arkadaşları ve merhum kızını korumak isteyen birkaç kişinin kendisine ulaşarak kızının mezarına su döküldüğü söylediği, kendisine mezarda uygunsuz hareketler yapıldığına dair video görüntüsünün olduğunun söylendiği ve olaydan bu şekilde haberdar olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

HAREKETLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE CİNSEL MAHİYETTE OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ



Ö.D.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olayların bu raddeye geleceğini düşünmediğini ve yaptığı hareketlerin hiçbir şekilde cinsel mahiyette olmadığını söylediği aktarıldı. Ö.E.E.'nin sadece mezarlığı sulama eylemine katıldığını, böyle bir olayla anıldığı için pişman olduğunu söylediği belirtilirken, Y.A.'nın ise olayın bu noktaya geleceğini bilseydi asla gitmeyeceğini söylediği ve böyle bir olayla anıldığı için üzgün, pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

2 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ



Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'nın ‘kişinin hatırasına hakaret', ‘suçu ve suçluyu övme' ve ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından toplamda 5'er aydan 2'şer yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haberin Devamı