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AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EyÃ¼psultan ve Fatih'te AyÅŸenur Halil (19) ile Ä°kbal Uzuner'i (19) Ã¶ldÃ¼rÃ¼p EdirnekapÄ±'da surlardan atlayarak hayatÄ±na son veren Semih Ã‡elik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplandÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden genÃ§ kÄ±zlarÄ±n telefonlarÄ± ve saldÄ±rganÄ±n evindeki bilgisayarÄ±n emniyet gÃ¶revlilerince inceleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Sosyal medyada yer alan, Fatih'te olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi surlarda boya spreyiyle oluÅŸturulmuÅŸ yazÄ±nÄ±n daha Ã¶nceden yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

BazÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda olay anÄ±nda surlarda 2 kiÅŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik paylaÅŸÄ±mlara konu olan diÄŸer kiÅŸinin ise olaya mÃ¼dahale etmek isteyen bir polis memuru olduÄŸu tespit edildi.Â

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