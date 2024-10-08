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Ä°kbal Uzuner ve AyÅŸenur Halil'i psikopat Semih Çelik katletmiÅŸti! Surdaki görüntüdeki 3. kiÅŸinin sÄ±rrÄ± çözüldü

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#Ä°kbal Uzuner#AyÅŸenur Halil#Semih Çelik
Ä°kbal Uzuner ve AyÅŸenur Halili psikopat Semih Ã‡elik katletmiÅŸti Surdaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki 3. kiÅŸinin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 15:40

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 2 genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra Fatih'te surlardan atlayarak yaÅŸamÄ±na son veren saldÄ±rganÄ±n dijital materyallerini inceliyor. Sosyal medyada yer alan surlarda spreyle oluÅŸturulan yazÄ±larÄ±n daha Ã¶nce yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki ikinci kiÅŸinin ise olaya mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸan polis memuru olduÄŸu tespit edildi.

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AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EyÃ¼psultan ve Fatih'te AyÅŸenur Halil (19) ile Ä°kbal Uzuner'i (19) Ã¶ldÃ¼rÃ¼p EdirnekapÄ±'da surlardan atlayarak hayatÄ±na son veren Semih Ã‡elik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplandÄ±.

HayatÄ±nÄ± kaybeden genÃ§ kÄ±zlarÄ±n telefonlarÄ± ve saldÄ±rganÄ±n evindeki bilgisayarÄ±n emniyet gÃ¶revlilerince inceleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Sosyal medyada yer alan, Fatih'te olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi surlarda boya spreyiyle oluÅŸturulmuÅŸ yazÄ±nÄ±n daha Ã¶nceden yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°kbal Uzuner ve AyÅŸenur Halili psikopat Semih Ã‡elik katletmiÅŸti Surdaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki 3. kiÅŸinin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

BazÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda olay anÄ±nda surlarda 2 kiÅŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik paylaÅŸÄ±mlara konu olan diÄŸer kiÅŸinin ise olaya mÃ¼dahale etmek isteyen bir polis memuru olduÄŸu tespit edildi.Â

Ä°kbal Uzuner ve AyÅŸenur Halili psikopat Semih Ã‡elik katletmiÅŸti Surdaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki 3. kiÅŸinin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

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Ä°kbal Uzuner ve AyÅŸenur Halili psikopat Semih Ã‡elik katletmiÅŸti Surdaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deki 3. kiÅŸinin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

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#Ä°kbal Uzuner#AyÅŸenur Halil#Semih Çelik

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