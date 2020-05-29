İkaz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TDK açısından ele alındığı zaman ikaz kelimesi, ‘uyarı’ eş anlamlı sözcüğü ile karşılık buluyor. Her iki kelime de aynı anlamı taşımaktadır ve amaca uygun eşit anlam üzerinden kullanım potansiyeli teşkil etmektedir.

İkaz Eş Anlamlısı

Herhangi bir durum ya da olgu karşısında kişiye ya da topluma müdahale etme ve uyarmak ikaz olarak bilinmektedir. Bu kelimeye karşılık olarak ise eş anlamlı, ‘uyarı’ sözcüğü öne çıkıyor.

‘’Onu bu konuda kaç defa ikaz ettim.’’

‘’Uyarılarımı dikkate alman gerekirdi.’’

Bu şekilde hem ikaz kelimesini hem de uyarı sözcüğünü aynı anlamı üzerinde farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Eğitimde ve gündelik yaşam ile beraber cümlede veya tek başına kullanmak mümkün. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki kelime aynı anlam üzerinden kullanım potansiyeli teşkil etmektedir. Türkçede gündelik hayatta çok değerlendirilen kelimelerdir.